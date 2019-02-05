2019-02-05T15:40:49+03:00
Общество

Волгоградцам покажут железнодорожную технику в миниатюре

Уникальная выставка моделей будет открыта в Волгограде всего два дня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы смогут увидеть миниатюрный поезд "Волгоград-Москва" и еще десятки уникальных моделей.Волгоградцы смогут увидеть миниатюрный поезд "Волгоград-Москва" и еще десятки уникальных моделей.
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Многие в детстве мечтали об игрушечной железной дороге, по которой пыхтят маленькие поезда. Кто-то наигрался, а для других увлечение жд моделизмом осталось на всю жизнь. Эти люди создают поистине уникальные модели - точные, но уменьшенные копии поездов и железнодорожной техники. Именно они и устраивают в Волгограде выставку своих работ.

И все это делают наши волгоградские моделисты. Фото Даниэль Шамшик.

И все это делают наши волгоградские моделисты. Фото Даниэль Шамшик.

Только два дня - 23 и 24 февраля - в здании Приволжской детской железной дороги (по улице Калинина, 14) можно будет увидеть модели наших железнодорожных «левшей».

Здесь будут представлены и действующая модель поезда «Сапсан», и фирменного поезда «Волгоград-Москва», и копии наших пригородных поездов, а также специальная вспомогательная и снегоуборочная мини-техника.

Многие из представленных моделей, к слову, действующие. Фото Даниэль Шамшик.

Многие из представленных моделей, к слову, действующие. Фото Даниэль Шамшик.

Все экспонаты разбиты на пять зон, поэтому выставка будет проходить в форме экскурсии. На первом этаже в зоне 1 будет представлена стендовая экспозиция авторских моделей различных масштабов (от огромных, занимающих полстола, до совсем крошечных, размером с пачку сигарет). На втором этаже - в зоне 2 - учебный макет ДЖД с выставочными образцами моделей промышленного изготовления с движущимися моделями поездов. Зона 3 - это экспозиция диорам железнодорожной тематики. В 4-й зоне гостям представят модели отечественных поездов. Ну и в завершении - экскурс в музей железной дороги Волгограда.

Вход - бесплатный!

В ТЕМУ

Волгоградское сообщество ЖД моделистов приглашает к сотрудничеству авторов, которым есть что привнести в эту выставку.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8-961-080-67-07 или 90-42-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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