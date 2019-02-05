63-летний волжанин погиб под колесами «семерки»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-05T14:31:50+03:00

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Смертельная авария произошла ранним утром 5 февраля в Волжском. Как установили сотрудники ГИБДД, 63-летний водитель за рулем «семерки» ехал по улице Пушкина со стороны Оломоуцкой в сторону 87-й Гвардейской.

Напротив дома №95К на дорогу внезапно выбежал 63-летний пенсионер. Ни пешеходного перехода, ни светофора на этом участке не было, поэтому водитель ехал с обычной скоростью и не успел вовремя притормозить. Удар пришелся сильный. Мужчине требовалась помощь и очевидцы вызвали «скорую».

Подоспевшие на место ДТП медики увезли мужчину в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

- Пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU