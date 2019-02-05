2019-02-05T14:31:50+03:00
Происшествия

63-летний волжанин погиб под колесами «семерки»

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла ранним утром 5 февраля в Волжском. Как установили сотрудники ГИБДД, 63-летний водитель за рулем «семерки» ехал по улице Пушкина со стороны Оломоуцкой в сторону 87-й Гвардейской.

Напротив дома №95К на дорогу внезапно выбежал 63-летний пенсионер. Ни пешеходного перехода, ни светофора на этом участке не было, поэтому водитель ехал с обычной скоростью и не успел вовремя притормозить. Удар пришелся сильный. Мужчине требовалась помощь и очевидцы вызвали «скорую».

Подоспевшие на место ДТП медики увезли мужчину в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

- Пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все школы Волгограда проверили: взрывчаток не нашли
Волгоградцев предупреждают о фальшивой красной икре
Волжанину, расстрелявшему соседа за громкую музыку, грозит 15 лет колонии
Астраханские экс-депутат и чиновник снимали порно с детьми на продажу
Трое волгоградцев идут под суд за попытку украсть топливо у «Роснефти»
Сто волгоградских снайперов готовятся к конкурсу Арми-2019
Волгоградцам покажут железнодорожную технику в миниатюре
Заметенные волгоградские трассы чистят 179 спецмашин
«Ротор» покинул еще один игрок - Исламнур Абдулавов
Волгоградский участковый отсидит три с половиной года за мошенничество на три миллиона рублей
Волгоградка за предложение интима проткнула хама ножом
В Волгограде от угарного газа погибла жительница Вьетнама
90-летние бабка с дедом отбились от грабителя клюшкой в Астрахани
Вор обчищал дачи на юге Волгограда и обставлял дом украденным
28 новых скорых отправят в районные больницы Волгоградской области
Астраханка разбилась вместе с мужем в день своего рождения
В кулинариях трех магазинов "Карусель" нашли множество нарушений
Волгоградский перевозчик, на которого работал маршрутчик-педофил: Водитель не ходил на работу уже почти месяц
Появилось видео с насильником 13-летней школьницы из Волгограда
Две фуры столкнулись под Волгоградом: погиб дальнобойщик
На промзоне в Волгограде нашли расстрелянного в упор двухнедельного щенка
Волгоград потратит 1,7 миллиарда рублей на завершение ремонта Набережной
Волгоградка взяла «золото» на Кубке России по прыжкам в воду
В Волгограде умелец делает автомобили из швейных машинок
В Волгограде за год любители металла украли более 2200 люков