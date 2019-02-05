2019-02-05T14:34:55+03:00
Общество

Заметенные волгоградские трассы чистят 179 спецмашин

Дорожники продолжают работать на севере области в усиленном режиме
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В то время, как волгоградцы скользят по тротуарам и только и мечтают о снеге, жители северных районов Волгоградской области уже неделю откапываются из сугробов. Там дорожные службы до сих пор работают в усиленном режиме. 179 единиц техники задействовали в минувшие сутки на расчистке дорог Волгоградской области и обработке их противогололедными материалами.

- Региональные службы вывели на дороги 136 спецмашин: в том числе 61 КДМ, 28 погрузчиков, 21 автогредер, 15 тракторов, семь бульдозеров и роторную технику. Наибольшее количество было задействовано в Урюпинском, Палласовском, Старополтавском, Еланском и Серафимовичском районах. За сутки израсходовано порядка 1100 тонн реагентов, - отчитываются в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Помимо этой техники, дороги обрабатывают и машины ФКУ Упрдор МоскваВолгоград. Они расчищают федеральные трассы. На данный момент они задействуют 43 единицы техники, которые высыпали за сутки 80 тонн песко-соляной смеси.

И, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода в регионе особо не изменится. По предварительным данным, в феврале сохранится неблагоприятный метеопрогноз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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