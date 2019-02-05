2019-02-05T13:37:40+03:00
Происшествия

Волгоградский участковый отсидит три с половиной года за мошенничество на три миллиона рублей

Он предложил коллегам вложиться в его бизнес, а деньги не вернул
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньги участковый просто прикарманил.Деньги участковый просто прикарманил.
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В Калаче-на-Дону вынесли приговор Александру Цадаеву. Участкового уполномоченного признали виновным в мошенничестве.

Мужчина еще в августе 2017 года предложил своим знакомым, в том числе и из полиции, вложиться в его бизнес. Он рассказал, что собирается разводить баранов. Вернуть обещал с процентами. 12 человек согласились поучаствовать в деле и внесли 3 миллиона 340 тысяч рублей. Но ни своих денег, ни процентов не увидели. Поначалу участковый заверял, что деньги «работают» и вернуть их пока не получается. Но обещаниями люди жили не долго – пожаловались в полицию.

Оказалось, мужчина даже не собирался открывать свой бизнес, а просто прикарманил деньги себе. Расследование проводили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, свою вину уже бывший полицейский признал, его приговорили к трем годам шести месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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