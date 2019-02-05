2019-02-05T12:40:07+03:00
Происшествия

Волгоградка за предложение интима проткнула хама ножом

Женщину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина призналась в преступлении. Фото: Дарья ПеретяжкоЖенщина призналась в преступлении. Фото: Дарья Перетяжко
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Женщину лучше не злить, особенно пьяную. В этом убедился 58-летний житель села в Ольховском районе. Мужчина пригласил в гости 43-летнюю местную жительницу. Сначала были разговоры об экономическом положении села, о нехватке денег, затем кавалер стал переводить разговор на более личные темы. А после пары часов застолья начал предлагал женщине любовь на пару часов в соседней комнате. На такое хамство дама возмутилась. А когда мужчина стал настаивать, схватилась за нож. Она ударила односельчанина в грудь. После этого быстро протрезвела и вызвала истекающему собутыльнику скорую помощь.

Приехавшим медикам, а затем и полицейским она рассказала, что ее друг сам напоролся на острый предмет. Но чуть позже созналась, что именно она нанесла удар.

Мужчина выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении волгоградки возбудили уголовное дело за «тяжкий вред здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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