В Волгограде от угарного газа погибла жительница Вьетнама

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-05T12:22:24+03:00

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В Волгограде следователи СУ СК по Волгоградской области проверяют обстоятельства гибели 35-летней женщины, уроженки Вьетнама. Ее тело нашли в квартире, которую она снимала вместе с сыном.

Первым тревогу забил муж, который находится на родине в республике Вьетнам. Мужчина попросил друга проверить жену, которая не отвечает на телефонные звонки и смс. Товарищ выполнил просьбу и зашел к ним домой, проверить все ли в порядке. Дверь была открыта. Он зашел и увидел на полу 13-летнего мальчика без сознания. Его мать к этому моменту была уже мертва. Волгоградец вызывал «скорую» и полицию.

Подростка отвезли в больницу, ему поставили диагноз: отравление угарным газом. Сейчас он находится на лечении. Его мать, скорее всего, также погибла от отравления угарным газом. Сейчас следователи и представители газовиков проводят обследование квартиры, в которой работала газовая колонка. Скорее всего, оборудование было неисправным.

ИСТОЧНИК KP.RU