90-летние бабка с дедом отбились от грабителя клюшкой в Астрахани

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-05T11:30:51+03:00

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С виду наши дедушки и бабушки легче одуванчика, но в критической ситуации показывают свой боевой характер. К 90-летним мужу с женой в Приволжском районе Астрахани знакомая зашла уже под вечер. Сначала старики решили, что 44-летняя женщина пожаловала в гости по делу. Но как только дама, которая находилась в подпитии, ступила за порог, достала нож и стала требовать, чтобы пенсионеры отдали ей все свое богатство: деньги, драгоценности - иначе, она отрубит хозяину пальцы. Те стали объяснять, что пенсия уже потрачена, есть только продукты, а накоплений у них никогда и не было. В качестве откупа старики отдали грабительнице сотовый телефон. Но женщина выронила добычу, а когда наклонилась бабулечка стала колотить непрошенную гостью деревянной клюшкой. Дедуля присоединился к своей ненаглядной и стал орудовать против женщины стаканом для воды.

Любительница чужого добра бросилась прочь от неожиданного бодрой парочки. Так как дверь открыть не смогла (застрял засов), то ретировалась через окно, которое пришлось разбить.

Преступницу поймали. Она свою вину признала и объяснила, что выбрала стариков потому, что раньше брала у них в долг. Но никак не ожидала такого отпора от старых людей. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU