Вор обчищал дачи на юге Волгограда и обставлял дом украденным

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-05T11:18:30+03:00

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56-летний рецидивист из Волгограда хорошо устроился: как только вышел на свободу стал обворовывать дачи на юге города-героя. На его счету как минимум 15 преступных эпизодов. Вышли на след волгоградца после последнего случая: 64-летний пенсионер пришел в полицию 4 февраля и заявил, что из домика в СНТ «Нефтяник» пропали вещи на 22 тысячи рублей.

Мужчину поймали быстро, а дома нашли целый склад награбленного: тут у него и газонокосилки, и портативные газовые плиты и баллоны, и снасти для рыбалки. Часть вещей воришка продавал, а остальным пользовался сам.

- Также нашли 40-литровую флягу с высушенной коноплей. Изъятый наркотик растительного происхождения направлен на исследование экспертам-криминалистам. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбудили уголовную статью, мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU