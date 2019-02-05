2019-02-05T11:50:43+03:00
Общество

28 новых скорых отправят в районные больницы Волгоградской области

Андрей Бочаров и Владимир Шкарин посмотрели на новый автопарк неотложек и пищеблок 25-й больницы
Екатерина СИМОХИНА
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Машины отправят в районы. Фото: Администрация Волгоградской области.Машины отправят в районы. Фото: Администрация Волгоградской области.
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Во вторник утром волгоградский губернатор Андрей Бочаров вместе со своим замом Владимир Шкариным посетили больницу скорой помощи №25. Повод – пополнение автопарка скорой новыми машинами. 28 неотложек сегодня отправятся в центральные районные больницы области, чтобы оказывать медицинскую помощь людям на селе, из них сразу семь – в Камышинский район. Всего, как утверждают в администрации Волгоградской области, за последние 4 года наш регион получил 217 новых автомобилей скорой помощи.

В 2014 годв замене нуждалось 80% автопарка «скорой», — отметил Андрей Бочаров. — Причем часть машин на линии уже несколько лет ездила со стопроцентным износом. Задача была привести парк в порядок, чтобы он соответствовал тем целям, которые ставит перед собой скорая помощь.

Новые автомобили закупают за счет господдержки – наша область участвует в федеральной программе. Кроме того, есть частно-государственное партнерство. В Волгограде и Волжском новые скорые закупил и обслуживает инвестор.

Зашли чиновники и в саму больницу. Посмотрели, как она работает после реконструкции. С 1 января здесь заработали отделения экстренной консультативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и рентгенорадиологическое. Заглянули и в отремонтированный в прошлом году пищеблок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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