Астраханка разбилась вместе с мужем в день своего рождения

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-05T10:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда сотрудники ГИБДД приехали на место ДТП, то увидели жуткую картину. Изуродованные тела мужчины в костюме, женщины в красивом платье и искореженная машина.

Авария произошла в Ленинском районе Астрахани уже за полночь. Муж с женой как раз возвращались из ресторана, где они отмечали день рождение супруги. Как рассказывают очевидцы, их «Ниссан» ехал на высокой скорости – дорога была пустая. 28-летний молодой человек на одном из участков не справился с управлением и вылетел на опору ЛЭП. От удара конструкция упала, а машине снесло весь перед. Шансов выжить у мужа с женой не было.

Сиротой остался пятилетний ребенок, которого они в этот вечер оставили с бабушкой. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Астраханской области, сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства гибели людей. Проводится процессуальная проверка.

Супруги погибли мгновенно.Фото: УМВД по Астраханской области

Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU