2019-02-05T10:25:32+03:00
Общество

В кулинариях трех магазинов "Карусель" нашли множество нарушений

Компанию оштрафовали на 323 тысячи рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Готовую еду есть можно, но готовится она с нарушениями.Готовую еду есть можно, но готовится она с нарушениями.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Волгограде в конце прошлого года Роспотребнадзор провел плановую проверку кухни трех гипермаркетов «Карусель». Ревизия была выездная, так что сотрудники общепита могли подготовиться. Но проверяющие все равно нашли нарушения санитарного законодательства.

Не устроило специалистов Роспотребнадзора сенитарно-техническое состояние помещений – давно не было косметического ремонта, нет инвентаря для обработки птицы, нет столов с охлаждаемой рабочей поверхностью для уже готовых блюд. При реализации готовых продуктов обнаружили еще больше недочетов. Продавались продукты с порванной упаковкой, загнившие, с «нарушением целостности кожуры». Молоко стояло на полках без буквенного кода изготовителя молока. При фасовке кулинарных изделий не крепилась дата изготовления. Не было моечных ванн в помещении, где проходило санитарную обработку торговое оборудование и инвентарь.

Роспотребнадзор возбудил 24 административных дела, вынес 20 постановлений о штрафах на 323 тысячи рублей.

Кстати, проверили санитарные врачи и саму еду. Они взяли 262 пробы. Но все соответствовали нормам и по микробиологическим показателям, и по химическому составу. Так что салатики и горячее можно есть без опаски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградка за предложение интима проткнула хама ножом
В Волгограде от угарного газа погибла жительница Вьетнама
90-летние бабка с дедом отбились от грабителя клюшкой в Астрахани
Вор обчищал дачи на юге Волгограда и обставлял дом украденным
28 новых скорых отправят в районные больницы Волгоградской области
Астраханка разбилась вместе с мужем в день своего рождения
Волгоградский перевозчик, на которого работал маршрутчик-педофил: Водитель не ходил на работу уже почти месяц
Появилось видео с насильником 13-летней школьницы из Волгограда
Две фуры столкнулись под Волгоградом: погиб дальнобойщик
На промзоне в Волгограде нашли расстрелянного в упор двухнедельного щенка
Волгоград потратит 1,7 миллиарда рублей на завершение ремонта Набережной
Волгоградка взяла «золото» на Кубке России по прыжкам в воду
В Волгограде умелец делает автомобили из швейных машинок
В Волгограде за год любители металла украли более 2200 люков