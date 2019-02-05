В кулинариях трех магазинов "Карусель" нашли множество нарушений

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-05T10:25:32+03:00

Готовую еду есть можно, но готовится она с нарушениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Волгограде в конце прошлого года Роспотребнадзор провел плановую проверку кухни трех гипермаркетов «Карусель». Ревизия была выездная, так что сотрудники общепита могли подготовиться. Но проверяющие все равно нашли нарушения санитарного законодательства.

Не устроило специалистов Роспотребнадзора сенитарно-техническое состояние помещений – давно не было косметического ремонта, нет инвентаря для обработки птицы, нет столов с охлаждаемой рабочей поверхностью для уже готовых блюд. При реализации готовых продуктов обнаружили еще больше недочетов. Продавались продукты с порванной упаковкой, загнившие, с «нарушением целостности кожуры». Молоко стояло на полках без буквенного кода изготовителя молока. При фасовке кулинарных изделий не крепилась дата изготовления. Не было моечных ванн в помещении, где проходило санитарную обработку торговое оборудование и инвентарь.

Роспотребнадзор возбудил 24 административных дела, вынес 20 постановлений о штрафах на 323 тысячи рублей.

Кстати, проверили санитарные врачи и саму еду. Они взяли 262 пробы. Но все соответствовали нормам и по микробиологическим показателям, и по химическому составу. Так что салатики и горячее можно есть без опаски.

ИСТОЧНИК KP.RU