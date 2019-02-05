2019-02-05T10:53:48+03:00
Происшествия

Две фуры столкнулись под Волгоградом: погиб дальнобойщик

В челябинский тягач на встречке врезался в грузовик
Юлия Данильченко
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Водитель погиб на месте.Водитель погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек, один погиб. Смертельное ДТП случилось 4 февраля в Городищенском районе около половины одиннадцатого утра. Две фуры столкнулись на московской трассе: погиб дальнобойщик.

48-летний мужчина из Челябинской области за рулем «Вольво Трак» ехал по трассе «Волгоград - Шахтинск» в сторону Ростова-на-Дону. Когда на дороге образовалась небольшая колонна машин, водитель решил пойти на рискованный обгон, но маневр оказался фатальным: на полосе встречного движения замаячил «Камаз» с полуприцепом.

32-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, не успел отреагировать, случилось столкновение двух фур.

- В результате ДТП водитель автомашины «Вольво» скончался на месте происшествия, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии с летальным исходом проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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