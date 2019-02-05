Две фуры столкнулись под Волгоградом: погиб дальнобойщик
За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек, один погиб. Смертельное ДТП случилось 4 февраля в Городищенском районе около половины одиннадцатого утра. Две фуры столкнулись на московской трассе: погиб дальнобойщик.
48-летний мужчина из Челябинской области за рулем «Вольво Трак» ехал по трассе «Волгоград - Шахтинск» в сторону Ростова-на-Дону. Когда на дороге образовалась небольшая колонна машин, водитель решил пойти на рискованный обгон, но маневр оказался фатальным: на полосе встречного движения замаячил «Камаз» с полуприцепом.
32-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, не успел отреагировать, случилось столкновение двух фур.
- В результате ДТП водитель автомашины «Вольво» скончался на месте происшествия, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии с летальным исходом проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU