На промзоне в Волгограде нашли расстрелянного в упор двухнедельного щенка

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-05T10:05:07+03:00

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Накануне, 4 февраля, на одной из промзон в Дзержинском районе Волгограда рабочий нашел двухнедельного щенка с кошмарными ранами: малышу выстрелили прямо в мордочку. Мужчина спрятал щенка на работе и тут же стал искать через соцсети волонтеров.

- Мы забрали малыша сразу же и повезли в клинику «Аверия»,- рассказала КП-Волгоград основательница одноименного фонда Наталия Грандовская. На ее счету не меньше сотни спасенных животных, в том числе и с такими тяжелыми травмами - По рентгену у щенка переломы обоих челюстей, носик оторван, части и верхней и нижней челюстей. По телу и в челюсти на снимках видно дробь. В щенка стреляли.

Состояние подопечного стабилизируется, он находится в кислородной камере. Если щенка спасут, ему предстоит серьезная пластическая операция для восстановления челюсти. По всем вопросам обращаться к куратору Наталии Грандовской в группу помощи.

По фактам жестокого обращения с животными волонтеры не раз писали обращения в полицию, но всегда безрелультатно. А ведь есть уголовная статья "Жестокое обращение с животными", однако привлечь живодеров к ответственности на практике очень сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU