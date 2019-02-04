Волгоград потратит 1,7 миллиарда рублей на завершение ремонта Набережной

4 Февр. 22:57 2019-02-04T23:00:06+03:00

Вот такой станет Набережная Волгограда к 2022 году.

Изменить размер текста: A A

Еще пару лет назад мало кто из волгоградцев верил, что наполеоновские планы по преображению Центральной Набережной Волгограда когда-то реализуются. А сегодня государство выделяет еще 1,7 миллиарда рублей на завершение III и реализацию IV этапов ее реконструкции. Соответствующее соглашение сегодня подписали власти Волгоградской области и Минстрой России.

Полтора миллиарда рублей по этому соглашению городу выделят государство. Еще 200 миллионов заложили в областном бюджете.

Напомним, в 2017-2018 годах первым делом демонтировали старые подпорные стены, и возвели новые конструкции, усилили колонны причальной эстакады. Потом взялись за реконструкцию лестницы и ротонды. в рамках третьего этапа планируют построить гидротехнические сооружения, амфитеатр на 2300 мест и пешеходный мост с переходом через проезжую часть нулевой продольной магистрали. Кроме того, на Набережной появятся четыре новых фонтана, старые два обновят.

На четвертом этапе приступят к благоустройству самих террас. Заменят покрытия на всех ярусах, сделают парковку на 364 машиноместа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU