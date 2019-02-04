Волгоградка взяла «золото» на Кубке России по прыжкам в воду

4 Февр. 22:35 2019-02-04T22:35:00+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летняя волгоградская пловчиха Ульяна Клюева новый сезон опять начала с побед. Она положила еще одну медаль в свою копилку, да еще какую - «золото» в Кубка России-2019 по прыжкам в воду.

Соревнования проходили в столице Мордовии. За 11 комплектов наград сражались почти 150 участников, представлявшие лучшие прыжковые школы России. От Ульяны Клюевой - вице-чемпионкой юношеских Олимпийских Игр прошлого года, двукратной победительницей юниорского первенства Европы-2018 - конечно, ждали побед. К сожалению, в личном первенстве волгоградка немного уступила и финишировала на шестой позиции. В в смешанных упражнениях (микст-прыжках), где соперничали 12 дуэтов, Ульяна и москвич Руслан Терновой заняли четвертое место. А вот в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, где волгоградка выступала в дуэте с в московской напарницей Виталией Королевой, девушки набрали 297,90 балла, и завоевали золотые медали Кубка России.

По итогам этих соревнований Ульяну Клюеву включили в состав сборной России и в новом сезоне она отправится на первый этап серии Гран-При по прыжкам в воду. Он пройдет в немецком Ростоке с 14 по 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU