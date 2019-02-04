В Волгограде умелец делает автомобили из швейных машинок

4 Февр. 21:19 2019-02-04T21:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Швейные машинки фирмы «Singer» раньше были едва ли не в каждой советской семье. Да, они были прекрасными и надежными, и особенно выручали модниц, которые любили одеваться не по стандарту. Но технологии идут вперед и они остались за «бортом цивилизации». Но только не для Сергея Маркачева, работающего в направлении «Junk art». Он дал этим швейным машинкам вторую жизнь. Механик по призванию, Сергей создает из этих стареньких машинок «Singer» прекрасные ретро-автомобили, мотоциклы, тракторы и другие интерьерные вещи.

Такого вы точно нигде и никогда не видели! А сейчас у волгоградцев появится такая возможность: работы Сергея Маркачева будут выставлены в музее имени Машкова.

Четырнадцать уникальных работ художника, выполненных в течение 2018 года, можно будет посмотреть с 1 по 25 февраля 2019 года в выставочном зале музея Машкова (по адресу: улица Чуйкова,37)

Время работы выставочного зала: 11.00 – 19.00, в четверг 12.00 – 20.00 выходной – понедельник.

Телефон: (8442) 24-16-79

ИСТОЧНИК KP.RU