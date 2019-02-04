2019-02-04T21:19:46+03:00
Звезды

В Волгограде умелец делает автомобили из швейных машинок

Выставку работ этого кулибина можно будет увидеть в музее Машкова
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото музея имени Машкова.Фото музея имени Машкова.
Изменить размер текста:

Швейные машинки фирмы «Singer» раньше были едва ли не в каждой советской семье. Да, они были прекрасными и надежными, и особенно выручали модниц, которые любили одеваться не по стандарту. Но технологии идут вперед и они остались за «бортом цивилизации». Но только не для Сергея Маркачева, работающего в направлении «Junk art». Он дал этим швейным машинкам вторую жизнь. Механик по призванию, Сергей создает из этих стареньких машинок «Singer» прекрасные ретро-автомобили, мотоциклы, тракторы и другие интерьерные вещи.

Такого вы точно нигде и никогда не видели! А сейчас у волгоградцев появится такая возможность: работы Сергея Маркачева будут выставлены в музее имени Машкова.

Четырнадцать уникальных работ художника, выполненных в течение 2018 года, можно будет посмотреть с 1 по 25 февраля 2019 года в выставочном зале музея Машкова (по адресу: улица Чуйкова,37)

Время работы выставочного зала: 11.00 – 19.00, в четверг 12.00 – 20.00 выходной – понедельник.

Телефон: (8442) 24-16-79

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоград потратит 1,7 миллиарда рублей на завершение ремонта Набережной
Волгоградка взяла «золото» на Кубке России по прыжкам в воду
В Волгограде за год любители металла украли более 2200 люков
В Волжском три месяца ищут мужчину, не вернувшегося с прогулки
В Волгоградской области грузовой поезд смял легковушку
Волжанина отправили в колонию за волшебные бобы для похудения
Владимир Лысак уходит с поста ректора Политеха
Волгоградские летчики сыграют в «Авиадартс»
Китайский Новый год отметят в Волгограде
В Волгограде преподаватель вуза за взятки ставила студентам экзамены
Волгоградский УФАС возбудил дело на газовиков за письма с угрозами
В Волгограде мужчина с двумя ножами ограбил магазин
В Волгоградской области директор компании по обращению с ТКО обвиняется в мошенничестве и воровстве
Волгоградцам покажут фильм «Ван Гог. На пороге вечности» за день до премьеры
Вор из Камышина отбивался от спасителя, повиснув на сплит-системе седьмого этажа
Роспотребнадзор: волгоградские банки заставляют клиентов страховать кредиты
За обслуживание машин волгоградского губернатора бюджет заплатит миллион рублей
Под Волгоградом мужчина погиб в «копейке», врезавшись в дерево
В Волгограде загорелся магазин «Best price»
Волгоградцы вырастили 168 тысяч тонн яблок, ягод и винограда
9,8 тысячи контейнеров для мусора установят в Волгограде к 1 марта
Отомстили дальнобойщику: фуру обстреляли из травмата в Волгоградской области
В 2019-м волгоградские кардиоцентры получат почти 260 миллионов рублей на новое оборудование