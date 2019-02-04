2019-02-04T20:43:33+03:00
Общество

В Волгограде за год любители металла украли более 2200 люков

На восстановление крышек компании потратили почти четыре миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Давайте закроем колодцы вместе! Не проходите мимо воровства!Давайте закроем колодцы вместе! Не проходите мимо воровства!
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Уже год, как волгоградские «Концессии» запустили в городе акцию «Закрой люк – спаси ребенка» и усиленно борются с воровством металлических крышек с колодцев. Положительные сдвиги, конечно, есть. Поймали несколько воришек, определили принадлежность многих бесхозных люкам, но главное - приобщили волгоградцев вместе бороться с этой проблемой. За год сотрудники компании приняли более двух тысяч обращений об открытых колодцах.

- Самой настоящей проблемой для компаний стало воровство люков. За год воры украли 1650 крышек, где проходят трассы водоснабжения и канализации. Еще 605 люков лишились колодцы тепловых камер и теплотрасс. Чтобы закрыть колодцы, компании потратили без малого четыре миллиона рублей. А по ценам лома - за такое количество украденных люков можно выручить не более 600 тысяч рублей, - говорят в «Концессии водоснабжения».

Сейчас «Концессии» закупили пробные партии антивандальных люков. Пробовали и чугунные с замком, и пластиковые для зеленых зон, но лучше всего зарекомендовали себя железобетонные, где мало металла и они не представляют ценности для воров.

- Акция «Закрой люк – спаси ребенка» продолжается. Так что можете смело звонить контакт-центр компании по телефону 99-67-96 и оставить заявку оператору, либо сделать пост в любой из социальных сетей. Закроем люки вместе! - призывают в «Концессиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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