В Волжском три месяца ищут мужчину, не вернувшегося с прогулки

СЕГОДНЯ 18:30 2019-02-04T18:33:37+03:00

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«Внимание, розыск!», - объявление с таким призывом появилось сегодня на сайте УВД по городу Волжскому. Родные, да уже и полиция, сбились с ног в поисках 57-летнего Александра Ситникова. Его не могут найти уже больше трех месяцев. И никаких вестей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, в последний раз волжанина видели родные еще 30 октября 2018-го. В тот день он, как обычно вышел на прогулку. И больше не вернулся.

Приметы «потеряшки»: рост 175-178 сантиметров, волосы светло-русые прямые, лицо овальное.

Был одет: черную куртку, толстовку красного цвета, серо-зеленые брюки, черную шапку и черные туфли.

Александр Ситников ушел из дома 30 октября и больше его никто не видел.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU