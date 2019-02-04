2019-02-04T17:34:45+03:00
Происшествия

В Волгоградской области грузовой поезд смял легковушку

Автомобиль выехал на переезд перед составом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В столкновении обошлось без жертв и пострадавших.В столкновении обошлось без жертв и пострадавших.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Опять ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, и опять по вине водителя-лихача, который решил проскочить перед грузовым поездом. Не проскочил. Итог - смятая машина и перепуганный машинист. Благо обошлось без жертв. Случилось это 4 февраля в половине второго дня на железнодорожном переезде на перегоне Мариновка – Донская Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На этом переезде нет дежурного работника, но водитель «Лады» видел несущийся на все парах локомотив, однако понадеявшись на «авось проскочу», выехал на железнодорожные пути.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Только по счастливой случайности удалось избежать пострадавших.

- На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло, - дополняют в железнодорожном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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