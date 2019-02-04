2019-02-04T16:38:20+03:00
Происшествия

Волжанина отправили в колонию за волшебные бобы для похудения

Мужчина купил на зарубежном сайте запрещенное лекарство
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обычно женщины идут на все ради того, чтобы похудеть и быть стройной, а тут мужчина - воллжанин, который ради препаратов для похудения решился даже закон преступить. За что и поплатился: теперь отправится сбрасывать вес в колонию.

36-летний волжанин нашем на казахстанском интернет-ресурсе чудо-лекарство для снижения веса. И все б ничего, только в нем содержится сильнодействующее вещество «сибутрамин», запрещенное в России. Но мужчина все равно его заказал. Заплатил за него 12 тысяч рублей и стал ждать посылку. Причем получателем бандероли указал свою супругу.

Когда женщина пришла за посылкой, ее тут же задержали сотрудники регионального УФСБ, которые уже отследили запрещенный товар.

У волжанки изъяли 30 банок с надписями «Циклональное похудание - Волшебные бобы», в которых содержалось 1800 капсул препарата с сибутрамином общей массой более 350 граммов. Позже выяснилось, что женщина даже не догадывалась о таком содержимом посылки. Поэтому ее наказывать не стали. А вот на супруга ее завели уголовное дело по статье «контрабанда сильнодействующих веществ».

- Суд приговорил волжанина к одному году колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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