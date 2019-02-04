2019-02-04T17:09:01+03:00
Общество

Владимир Лысак уходит с поста ректора Политеха

Нового руководителя ВолгГТУ выберут 5 февраля
Екатерина МАЛИНИНА
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Владимир Лысак много лет проработал на благо родного университета. Фото: сайт ВолгГТУВладимир Лысак много лет проработал на благо родного университета. Фото: сайт ВолгГТУ
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На 5 февраля в Волгоградском государственном техническом университете назначено большое заседание ученого совета. Главное событие на нем – доклад ректора Владимира Лысака. Доктор наук, академик РАН подведет итоги своей работы не только за минувший 2018 год, но и за то время, что он руководит университетом. Владимир Лысак уходит с должности ректора по собственному желанию – на пенсию. В этот же день состоятся выборы нового руководителя университета.

Сейчас уже есть четыре кандидата – их отобрали после голосования во всех филиалах вуза. Олег Бурлаченко, замдиректора по научной работе ИАиС ВолгГТУ, Сергей Кузьмин, проректор по учебной работе ВолгГТУ, Александр Навроцкий, первый проректор ВолгГТУ, Игорь Стефаненко – первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ.

Владимир Лысак хорошо известен не только в научных и учебных кругах. Он проработал в ВолгГТУ много лет. Имеет множество наград. Его избрали ректором в 2014.

ИСТОЧНИК KP.RU

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