Волгоградские летчики сыграют в «Авиадартс»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-04T17:55:02+03:00

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А вы знали, что военные летчики умеют играть в дротики ракетами? Да-да вы не ослышались. Называются такие состязания «Авиадартс». Впервые они прошли в 2013-м году, а сегодня уже вышли на международный уровень. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, тоже намерены принять участие в этом конкурсе. И уже начали серьезную подготовку.

Конкурс проходит в два этапа: полет по маршруту (где летчики демонстрируют свои навыки управление на малых высотах и в переменных профилях) и полеты на атаку наземной цели (умение точно поражать цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет).

- Экипажи отрабатывают элементы пилотирования на специальных тренажерах, а также прохождение маршрута «пешим по-лётному». Совершают полеты на различных высотах над лесистой и степной местностью, схожей с ландшафтом полигона для соревнований «Авиадартс», выполняют ракетные удары и бомбометания, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Подготовка продлится до конца февраля. А лучшие экипажи отправятся на первый отборочный этап соревнований уже в марте текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU