Китайский Новый год отметят в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-04T14:24:56+03:00

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Китайский Новый год начинается в первый день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2019 году праздник наступит в ночь на 5 февраля в 0.03 по московскому времени или в 1.03 по волгоградскому. Кстати, в Китае будут встречать 4717-й год или год Желтой Свиньи. А отмечать его будут целых две недели. Жителей Волгограда приглашают отпраздновать китайский Новый год в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 9 февраля в 16 часов там откроется «Мастерская желаний». Гостей ждут атмосфера праздника, ароматы мандариновых благовоний и полное погружение в загадочную культуру Востока

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, гостей «Мастерской желаний» ждут красивая фотозона и интересные мастер-классы, на которых можно научиться делать карту желаний по правилам фэн-шуй и талисманы богатства.

Записаться на программу можно по телефонам (8442) 67-33-02 и 51-67-49.

ИСТОЧНИК KP.RU