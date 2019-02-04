В Волгограде преподаватель вуза за взятки ставила студентам экзамены

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-04T13:59:57+03:00

На этот раз преподаватель получила от студентов 26 тысяч рублей, и готова была поставить всем отметки даже не встречаясь с экзаменуемыми. Фото: Анастасия Осипова

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В одном из ведущих волгоградских вузов на взятке поймали преподавательницу математики. Как это не редко водится, женщина брала деньги со студентов за «положительную сдачу» экзаменов. Ее задержали с поличным.

В конце января математичка как раз принимала экзамен у студентов-заочников ВолгГТУ. Многие не справились с заданиями и она их отправила на пересдачу. Но пересдавать пришли лишь несколько человек. Как раз в ходе экзамена в кабинет вошли сотрудники регионального ЭБиПК и под белы рученьки вывели преподавателя из кабинета. Как выяснилось, женщину поймали на взяточничестве.

После первого провального экзамена преподаватель «нашептала» старосте группы, что пересдачи можно избежать, и что за 2-3 тысячи рублей она готова поставить свою подпись в ведомостях и зачетных книжках даже не встречаясь повторно со студентами. Только деньги лично она не брала. Посредником выступал ее супруг (который, к слову, к вузу не имеет никакого отношения). 24 января, когда студенты принесли оговоренную сумму, мужчину и задержали с конвертом, в котором было 26 тысяч рублей.

- По факту взятки завели уголовное дело. Женщина свою вину не признает. А вот ее муж наоборот уверяет, что это он единолично наживался на студентах. И мол, его супруга не причем, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU