2019-02-04T12:12:17+03:00
Общество

Волгоградский УФАС возбудил дело на газовиков за письма с угрозами

Они обещают отключить газ целому дому
Екатерина МАЛИНИНА
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Газовики требуют заключить договоры, чтобы избежать новых ЧП.Газовики требуют заключить договоры, чтобы избежать новых ЧП.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На прошлой неделе сотням волгоградцев пришли письма от газовиков. У кого-то внутри было предупреждение о судебных разбирательствах за незаключение договоров на обслуживание газового оборудование. А у кого-то предупреждение об отключении от газа всего дома, если соседи не подпишут такой договор. Авторы письма просят воздействовать на безответственных жильцов, по вине которых может произойти ЧП. «Трагические события последних дней, унесшие в результате взрыва бытового газа десятки жизней и покалечившие судьбы сотен людей, в очередной раз напомнили о важности своевременного и качественного обслуживания газового оборудования». Но волгоградцев возмутило, что газовики пытаются переложить свою работу на плечи соседей. Поэтому многие отправились в УФАС с просьбой разобраться в ситуации. И волгоградские антимонопольщики возбудили дело в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» по статье «злоупотребление доминирующим положением».

- Мы не исключаем того, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и другие ответчики, причастные к рассылке подобных писем, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Но тем, у кого договоров на обслуживание газового оборудования нет, все равно придется их заключать. Так положено по закону. Проверять газовые колонки и плиты специалистам необходимо периодически. От этого зависит безопасность всего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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