2019-02-04T11:38:25+03:00
Происшествия

В Волгограде мужчина с двумя ножами ограбил магазин

Он забрал из кассы две тысячи рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина угрожал продавщице ножом.Мужчина угрожал продавщице ножом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У преступников выходных и праздников не бывает. 2 февраля в Тракторозаводском районе ограбили продуктовый магазинчик. В полицию позвонила 50-летняя женщина и рассказала о преступлении.

Около 11 часов утра в магазин зашел мужчина. Сначала он осмотрел витрины, а затем вытащил из куртки два ножа. Он пригрозил женщине, что убьет ее, если она не отдаст ему всю наличность, имеющуюся в кассе. Бороться с вооруженным грабителем волгоградка не стала, а отдала две тысячи рублей – всю выручку за утро.

Мужчина сбежал, а продавщица позвонила в полицию. Преступника поймали очень быстро. 46-летний волгоградец, ранее судимый за наркотики и оружие, признался в грабеже. Он рассказал, что ему срочно потребовались деньги на очередную дозу. За то короткое время, пока его искали, он успел потратить все деньги.

- В отношении наркомана возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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