2019-02-04T11:11:53+03:00
Происшествия

В Волгоградской области директор компании по обращению с ТКО обвиняется в мошенничестве и воровстве

Он незаконно получил 760 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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За два года мужчина положил в карман 760 тысяч рублей.За два года мужчина положил в карман 760 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Шесть лет грозит бывшему директору фирмы, которая занималась сбором и утилизацией ТКО в Ольховском районе. Его поймали на воровстве средств компании – 760 тысяч рублей.

Мужчина обманывал собственную бухгалтерию. Он сообщал о необходимости покупки деталей для предприятия. Финансисты скидывали ему на карту деньги, которые он оставлял себе. А для отчета отдавал поддельные чеки о покупке. Также он якобы арендовал у знакомой автомобиль, чтобы предприятие могло им пользоваться. За это ему также передавали арендную плату. Она уходила в карман мужчины. А работники даже и представления не имели, что у них есть иномарка в распоряжении. За два года он сумел присвоить 760 тысяч рублей.

Свою вину волгоградец признал и раскаялся. С должности директора его уволили. Прокуратура Ольховского района подписала обвинительное заключение. В ближайшее время начнутся заседания суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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