Волгоградцам покажут фильм «Ван Гог. На пороге вечности» за день до премьеры

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-04T11:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ван Гог. На пороге вечности» - картина, которая уже получила высокие оценки критиков во многом благодаря игре исполнителя главной роли Уиллема Дефо. Это фильм о жизни великого голландского художника Винсента Ван Гога, и игру Дефо называют главным украшением ленты и лучшим экранным воплощением великого художника. Режиссер фильма Джулиан Шнабель – номинант на премию «Оскар», а за исполнение роли Винсента Ван Гога актёр Уиллем Дефо уже получил премию Венецианского кинофестиваля, а также заработал номинацию на Золотой глобус.

Волгоградцы смогут погрузиться в мир живописи эпохи импрессионизма с 7 февраля. Но несколько счастливчиков смогут посмотреть фильм на день раньше премьеры. В кинотеатре Синема 5 в ТРК «Парк-Хаус» 6 февраля пройдет специальный показ. У читателей «КП-Волгоград» есть возможность выиграть билеты.

.

СПРАВКА «КП»

О ФИЛЬМЕ

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности.

Режиссёр фильма — Джулиан Шнабель. В главных ролях — Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Руперт Френд, Мадс Миккельсен, Матьё Амальрик и Эмманюэль Сенье.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU