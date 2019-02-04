Роспотребнадзор: волгоградские банки заставляют клиентов страховать кредиты

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-04T11:12:42+03:00

За год на недобросовестных финансистов пожаловались более 400 человек

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В Роспотребнадзор по Волгоградской области жалуются не только на просроченный сыр или некачественную обувь. Довольно часто поступают заявления и на действия банков. За год пришло 411 жалоб. Специалисты ведомства провели 74 проверки и почти во всех случаях нашли нарушение законодательства.

Самым частым нарушением было непредоставление необходимой и достоверной информации об услугах. Это ведет к обману людей, которые считают, что Программа страхования обязательна при заключении договора с банком. Также банки выдают кредит только при подключении к программе группового страхования жизни и группового страхования от несчастных случаев между Банком и Страховой компанией.

Также довольно часто финансисты включают в договор условия, которые ущемляют права потребителей.

Роспотребнадзор по Волгоградской области возбудил 63 адиминистративных производства. Банки заплатили за нарушения штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU