Роспотребнадзор: волгоградские банки заставляют клиентов страховать кредиты
В Роспотребнадзор по Волгоградской области жалуются не только на просроченный сыр или некачественную обувь. Довольно часто поступают заявления и на действия банков. За год пришло 411 жалоб. Специалисты ведомства провели 74 проверки и почти во всех случаях нашли нарушение законодательства.
Самым частым нарушением было непредоставление необходимой и достоверной информации об услугах. Это ведет к обману людей, которые считают, что Программа страхования обязательна при заключении договора с банком. Также банки выдают кредит только при подключении к программе группового страхования жизни и группового страхования от несчастных случаев между Банком и Страховой компанией.
Также довольно часто финансисты включают в договор условия, которые ущемляют права потребителей.
Роспотребнадзор по Волгоградской области возбудил 63 адиминистративных производства. Банки заплатили за нарушения штрафами.
ИСТОЧНИК KP.RU