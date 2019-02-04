2019-02-04T11:12:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор: волгоградские банки заставляют клиентов страховать кредиты

За год на недобросовестных финансистов пожаловались более 400 человек
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Банки выдают кредиты с кабальными условиями.Банки выдают кредиты с кабальными условиями.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзор по Волгоградской области жалуются не только на просроченный сыр или некачественную обувь. Довольно часто поступают заявления и на действия банков. За год пришло 411 жалоб. Специалисты ведомства провели 74 проверки и почти во всех случаях нашли нарушение законодательства.

Самым частым нарушением было непредоставление необходимой и достоверной информации об услугах. Это ведет к обману людей, которые считают, что Программа страхования обязательна при заключении договора с банком. Также банки выдают кредит только при подключении к программе группового страхования жизни и группового страхования от несчастных случаев между Банком и Страховой компанией.

Также довольно часто финансисты включают в договор условия, которые ущемляют права потребителей.

Роспотребнадзор по Волгоградской области возбудил 63 адиминистративных производства. Банки заплатили за нарушения штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайский Новый год отметят в Волгограде
В Волгограде преподаватель вуза за взятки ставила студентам экзамены
Волгоградский УФАС возбудил дело на газовиков за письма с угрозами
В Волгограде мужчина с двумя ножами ограбил магазин
В Волгоградской области директор компании по обращению с ТКО обвиняется в мошенничестве и воровстве
Волгоградцам покажут фильм «Ван Гог. На пороге вечности» за день до премьеры
Вор из Камышина отбивался от спасителя, повиснув на сплит-системе седьмого этажа
За обслуживание машин волгоградского губернатора бюджет заплатит миллион рублей
Под Волгоградом мужчина погиб в «копейке», врезавшись в дерево
В Волгограде загорелся магазин «Best price»
Волгоградцы вырастили 168 тысяч тонн яблок, ягод и винограда
9,8 тысячи контейнеров для мусора установят в Волгограде к 1 марта
Отомстили дальнобойщику: фуру обстреляли из травмата в Волгоградской области
В 2019-м волгоградские кардиоцентры получат почти 260 миллионов рублей на новое оборудование