За обслуживание машин волгоградского губернатора бюджет заплатит миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-02-04T09:21:03+03:00

На эти деньги ее будут ремонтировать, мыть и менять запчасти

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Когда Андрей Бочаров стал губернатором, автопарк волгоградских чиновников сократили по максимуму. Хотя позже для главы области в 2015 году приобрели два автомобиля KIA QUORIS максимальной комплектации, которые в линейке этой марки считаются максимально безопасной моделью. Иобслуживание их стоит в год немалых денег. На сайте госзакупок появился лот на полное техническое обслуживание двух иномарок KIA QUORIS. Бюджет Волгоградской области готов заплатить за это подрядчику миллион рублей.

За эти деньги официальный дилер KIA (местечковый гаражный вариант не устроит) обязан выполнять все работы по обслуживанию и, в случае необходимости, ремонту машины. Входит в миллион рублей стоимость запчастей и расходников. Также с этой суммы будет проводиться шиномонтаж и техническая мойка авто.

Прописал заказчик и сроки выполнения ремонта. Они очень сжатые. Например, ходовую нужно сделать не более, чем за 12 часов, капитальный ремонт двигателя обязаны выполнить за 3 дня, а шиномонтаж сделать за 3 часа.

Кстати, в прошлом году обслуживание этих же машин обошлось гораздо дешевле - в 600 тысяч рублей. Контракт тогда заключили в апреле. Возможно, на столько выросла стоимость работ и деталей. Да и машины были на год "моложе".

ИСТОЧНИК KP.RU