Под Волгоградом мужчина погиб в «копейке», врезавшись в дерево

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-04T08:29:54+03:00

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Авария произошла глубокой ночью – в 3-40. Мужчина ехал со стороны Средней Ахтубы в сторону поселка «Первомайский» на своей старенькой «копейке». Авто повело на очередной яме. Водитель не смог вырулить и машину выбросило в кювет прямо на дерево. Водитель погиб на месте.

Еще одно ДТП, правда, не с таким печальным итогом произошло уже под утро понедельника – около шести часов. 35-летний волгоградец на «Ниссан Альмера» ехал по улице Лазоревая в сторону Кировского района. Пустая дорога позволяла мчаться с хорошей скоростью. На одном из участков водитель потерял контроль над машиной, и ее повело в сторону. Иномарка врезалась в столб. Мужчина получил травму, очевидцы вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.

Сотрудники ГИБДД по Волгоградской области выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU