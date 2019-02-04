2019-02-04T08:29:54+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчина погиб в «копейке», врезавшись в дерево

Он не справился с управлением
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчину из "Ниссан Альмера" отвезли на "скорой" в больницуМужчину из "Ниссан Альмера" отвезли на "скорой" в больницуФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла глубокой ночью – в 3-40. Мужчина ехал со стороны Средней Ахтубы в сторону поселка «Первомайский» на своей старенькой «копейке». Авто повело на очередной яме. Водитель не смог вырулить и машину выбросило в кювет прямо на дерево. Водитель погиб на месте.

Еще одно ДТП, правда, не с таким печальным итогом произошло уже под утро понедельника – около шести часов. 35-летний волгоградец на «Ниссан Альмера» ехал по улице Лазоревая в сторону Кировского района. Пустая дорога позволяла мчаться с хорошей скоростью. На одном из участков водитель потерял контроль над машиной, и ее повело в сторону. Иномарка врезалась в столб. Мужчина получил травму, очевидцы вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.

Сотрудники ГИБДД по Волгоградской области выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайский Новый год отметят в Волгограде
В Волгограде преподаватель вуза за взятки ставила студентам экзамены
Волгоградский УФАС возбудил дело на газовиков за письма с угрозами
В Волгограде мужчина с двумя ножами ограбил магазин
В Волгоградской области директор компании по обращению с ТКО обвиняется в мошенничестве и воровстве
Волгоградцам покажут фильм «Ван Гог. На пороге вечности» за день до премьеры
Вор из Камышина отбивался от спасителя, повиснув на сплит-системе седьмого этажа
Роспотребнадзор: волгоградские банки заставляют клиентов страховать кредиты
За обслуживание машин волгоградского губернатора бюджет заплатит миллион рублей
В Волгограде загорелся магазин «Best price»
Волгоградцы вырастили 168 тысяч тонн яблок, ягод и винограда
9,8 тысячи контейнеров для мусора установят в Волгограде к 1 марта
Отомстили дальнобойщику: фуру обстреляли из травмата в Волгоградской области
В 2019-м волгоградские кардиоцентры получат почти 260 миллионов рублей на новое оборудование