В Волгограде загорелся магазин «Best price»

СЕГОДНЯ 20:23 2019-02-03T20:23:31+03:00

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В Волгограде 3 февраля два десятка людей оказались на улице из-за ЧП в их доме. По улице 64-Армии,2 из магазина «Best price» повалил густой дым. Очевидцы и сотрудники магазина низкой цены позвонили по телефону «01». Уже через пять минут на месте были три специальные машины 10 пожарной части. Жителей подъезда эвакуировали на улицу. Ликвидировали возгорание за несколько минут. После этого кировчане смогли вернуться в свои квартиры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар начался из подсобки, где затлели вещи. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Более точную причину установят сотрудники пожарной лаборатории.

ГУ МЧС еще раз предупреждает о безопасности в быту. Не используйте самодельные обогреватели. Не оставляйте нагревали включенными без присмотра. Следите за состоянием проводки и розеток в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU