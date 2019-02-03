Волгоградцы вырастили 168 тысяч тонн яблок, ягод и винограда

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-03T20:22:48+03:00

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Волгоградские статистики продолжают собирать цифры из разных сфер волгоградской жизни. На этот раз они посчитали, сколько волгоградцы и сельхозпредприятия собрали в 2018 году яблок, ягод и винограда. Как выяснили специалисты, по сравнению с прошлым годом урожай был лучше. Всего вырастили 168 тысяч тонн, что на семь тысяч тонн больше, чем в 2017.

Особенно «удались» в этом году яблоки, груши и прочие семечковые. Урожай составил 96 тысяч тонн. Сливы, вишни, алычи, абрикосов, черешни насобирали почти 37 тысяч тонн. Ягод – 28,8 тысяч тонн. А вот винограда в этом году было меньше, чем обычно: 6,6 тысяч тонн.

Самая большая площадь садов оказалась у населения – 64 процента. 33 процента от всех площадей, занятых плодово-ягодными культурами, у сельскохозяйственных организаций. Меньше всего занимаются этими сельхозкультурами фермеры. Они предпочитают овощи и зерновые.

ИСТОЧНИК KP.RU