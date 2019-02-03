9,8 тысячи контейнеров для мусора установят в Волгограде к 1 марта

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-03T14:11:49+03:00

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К 1 марта 2019 года во дворах и на улицах в частном секторе Волгограда установят 9,8 тысячи контейнеров для мусора. Региональный оператор по обращению с ТКО увеличит количество мусорных баков почти в два раза. «9793 новых евро-контейнера объемом 1,1 кубометра - это вдвое больше расчетного объема исходя из территориальной схемы», - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград». Также для домов с мусоропроводами закупили 648 выкатных контейнеров объемом 0,66 кубометра.

Закупает регоператор и дополнительные 8-кубовые бункеры для крупногабаритных отходов. К 1 марта их количество с 248 штук увеличится до 328. Также у компании имеется 74 бункера на 37 кубов - пришли 19 новых. Кроме того, «Управление отходами» наращивает парк техники. К 88 мусоровозам, которые имелись у регоператора к концу января, 3 февраля добавились еще три мусоровоза.

- До 20 февраля поступит еще четыре единицы техники и общее количество спецтехники увеличится до 95 единиц, - сообщили в компании. Так что в Волгограде мусорный коллапс будет забыт. А пока жителям не придется платить за доставленные неудобства. За январь 2019 сделают перерасчет платы за вывоз мусора.

С 1 марта ждет волгоградцев и еще одна новинка - обязательной станет фото- и видеофиксация состояния контейнерных площадок во дворах. Об этом руководство компании говорило еще в декабре, до того как регоператор приступил к работе. Водитель мусоровоза должен будет отчитаться, в каком состоянии находилась мусорка до его приезда и после.

О проблемах и невывезенном мусоре волгоградцы могут сообщить на «горячую линию» 8-800-350-43-48, также обращение можно отправить на сайте регоператора uo34.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU