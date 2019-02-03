2019-02-03T12:24:23+03:00
Происшествия

Отомстили дальнобойщику: фуру обстреляли из травмата в Волгоградской области

В Новоаннинском районе полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фуру обстреляли на московской трассе.Фуру обстреляли на московской трассе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежский дальнобойщик пришел в полицию в последний день января. Его грузовик «Хино» обстреляли на трассе в Волгоградской области. ЧП произошло среди бела дня на 724-м километре московской трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. Пуля пробила боковое стекло кабины. Теперь стрелявшему грозит до пяти лет тюрьмы.

32-летний дальнобойщик запомнил марку и номер машины, из которой стреляли в его фуру. Так что «Ладу Приора» быстро нашли. Автомобиль полицейские задержали в сотне километров от места происшествия.

Как оказалось, принадлежала «Приора» 62-летнему мужчине из Михайловки. Он и был за рулем. А обстреливал фуру из травмата его 28-летний сын. Мужчины признались, что так они хотели проучить нарушившего правила дальнобойщика.

- Травматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дел по статье «Хулиганство», - рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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