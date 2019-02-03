В 2019-м волгоградские кардиоцентры получат почти 260 миллионов рублей на новое оборудование

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-03T10:43:03+03:00

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В этом году волгоградскую медицину ждут большие перемены. Из государственной казны региону выделяют миллионы рублей на переоснащение больниц. Основной упор будет сделать на обновление сосудистых центров в Волгоградской области и на переоснащение Волгоградского онкодиспансера. Как следует из документа, опубликованного на сайте областной администрации, на покупку нового оборудования для сосудистых отделений в ближайшие три года (до 20210го) планируют потратить 784 миллиона рублей. Из них 258 миллионов рублей будут выделены уже в 2019-м году.

Деньги распределили между десятью больницами. В частности, средства на переоснащение получат: областной кардиоцентр (Волгоград), горбольница скорой помощи №25, областная клиническая больница №1 (Волгоград), больница имени Фишера (Волжский), больницы № 7, 15 и 4, горбольница Камышина, Урюпинская больница имени Жогова и Михайловская ЦРБ.

Кроме того, в 2019 году 545 миллионов рублей выделят на переоснащение Волгоградского онкодиспансера. всего же в течение трех лет - до 2021-го включительно - планируют вложить в него 1 миллиард 888 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU