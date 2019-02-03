Она искала его 74 года: Активисты помогли волгоградке найти могилу отца, погибшего на войне

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-03T10:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградка Лидия Гегина (Худякова) всю жизнь пыталась найти могилу своего отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны и считавшегося пропавшим без вести. Все, что знала дочь - последнее письмо от отца пришло из Берлина. И только сейчас волгоградские активисты ОНФ, которые ведут работу в рамках проекта ОНФ «Память народа – Волонтеры памяти», выяснили, что солдат Петр Худяков - уроженец Дубовки - погиб 16 мая 1945 г. и захоронен на мемориале «Трептов-парк» в городе Берлине. Дочери его уже исполнился 81 год, поэтому вместо нее «Сертификат памяти» вручили племяннице погибшего бойца - Лидии Зиновьевой.

- Несколько лет назад на одном из военных сайтов я нашла документы о ранении деда, о его подвиге и представлении к ордену Красного Знамени, о котором, думаю, он сам вряд ли узнал, – рассказала Зиновьева.

- Для нашей семьи сегодня невероятно важное событие. Мы столько лет шли к тому, чтобы узнать, где похоронен мой отец. Теперь можно подумать о том, чтобы посетить это место. Несмотря на свой возраст, я очень хочу сделать это, надеюсь, однажды, если не я, то кто-то из нашей семьи осуществит это, – подчеркнула Лидия Гегина.

К слову, активистам ОНФ уже удалось восстановить персональные данные 33 солдат, погибших в годы войны и захороненных в Австрии. Все они были уроженцами Сталинграда или Сталинградской области и до сих пор числились пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU