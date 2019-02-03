2019-02-03T09:32:45+03:00
Происшествия

Волгоградец хранил пакеты с марихуаной в бане

Теперь за это ему грозит до 10 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В пакетах было 120 граммов наркотика, а это уже крупная партия.В пакетах было 120 граммов наркотика, а это уже крупная партия.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Правоохранители задержали в Палласовском районе Волгоградской области молодого человека с крупной партией наркотиков. Сотрудники наркоконтроля давно взяли на примету 22-летнего местного парня. Они догадывались о его пристрастии к наркотикам, и 29 января нагрянули к нему домой с обыском.

Обыскали ведь дом, но наркотиков сначала не нашли. Тогда заглянули в хозпостройки, расположенные на придомовой территории, и нашли два пакета с травой… в бане. И это явно была не ромашка с мятой. Как показала экспертиза, которую провели специалисты Экспертно-криминалистического центра Главка МВД, в пакетах было ничто иное, как марихуана весом свыше 120 граммов. А это уже попадает под статью «незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, парень уже во всем сознался. говорит, мол, собирал коноплю в лесополосе, чтобы готовить наркотик для личного употребления. Но от ответственности это его не спасет.

- Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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