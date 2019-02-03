2019-02-03T09:19:22+03:00
Общество

На пробежку в честь Сталинградской победы вышли почти семьсот волгоградцев

Легкоатлетический пробег состоялся в Волгограде в 72-й раз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Впервые в 1948 году, когда Сталинград лежал еще в руинах, спортсмены-энтузиасты, совместно с воинами 18-й Гвардейской мотострелковой дивизии приняли решение отметить 5-ую годовщину Победы легкоатлетическим пробегом. Шесть спортсменов - Михаил Нижегородов, Георгий Рехвиашвили, Петр Метревели, Иван Ивлев, Анатолий Рудаков и Борис Гришаев - вышли на эту пробежку. С тех пор ежегодно в Волгограде проходит это мероприятие.

В этом году в наш город съехались сотни спортменов из Москвы, Самары, Казани и Краснодара, из Волгоградской Нижегородской, Ростовской и Астраханской областей. Они соревновались с трех эстафетах - на 2, 5 и 10 километров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, среди учреждений профобразования самыми быстрыми оказались студенты Волгоградского социально-педагогического колледжа и училища олимпийского резерва. Среди школьников первое место заняли учащиеся школы №56. Самым выносливым и быстрым среди участников категории 60-69 лет оказался Алексей Рябов. Волгоградец Александр Кустов победил на дистанции 10 километров в категории до 29 лет. В категории 40-49 лет лучшее время показал Александр Ермачков из Астрахани. Приз, как «самому возрастному участнику» вручили Алексею Дубатовке из Ессентуков Ставропольского края. Ему уже 90 лет, а он все бегает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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