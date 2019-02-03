2019-02-03T08:51:24+03:00
Происшествия

В Волжском водитель «Лады Гранта» сбил двух школьников - 9 и 13 лет

Еще один ребенок - 16-летний подросток - пострадал в аварии в Михайловке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие сутки, 2 февраля, по вине нерадивых водителей в Волгоградской области сразу трое детей оказались на больничных койках с травмами. Двоих школьников сбил 43-летний водитель на «Ладе Гранта»

Случилось это в Волжском примерно в час дня. Водитель легковушки мчался по улице Александрова в сторону улицы Мира, и, видимо, отвлекся за рулем, и выскочил на пешеходный переход. А по «зебре» на беду дорогу как раз переходили двое мальчишек - 9 и 13 лет. Оба оказались под колесами. Благо водитель успел резко затормозить и удар был несильный. Мальчишки получили незначительные травмы.

А вот 16-летнего подростка пришлось госпитализировать после столкновения двух иномарок в Михайловке. ДТП произошло поздно вечером - примерно в 23.30. Как рассказывают в ГУ МВД по региону, 59-летний водитель «Фольксваген Тигуан» поворачивал с улицы Обороны на улицу Энгельса и не уступил дорогу «Рено Логан», которое ехало по главной магистрали. Внедорожник врезался в легковушку так, что «Рено» аж отбросило. Основной удар пришелся как раз в бок, где на заднем пассажирском сидении находился мальчишка. Его спасло то, что он был пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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