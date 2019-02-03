2019-02-03T08:35:44+03:00
Спорт

«Ротор» сыграл вничью с датским «Коге»

В Турции волгоградцы провели второй контрольный матч
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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Символично, что в день победы в Сталинградской битвы, 2 февраля, волгоградцы снова ринулись в бой. К счастью, воевали не с оружием в руках, а на футбольном поле. Волгоградский «Ротор» провел в этот день второй контрольный матч на сборах в Турции. И соперником выступала не российская команда, а датский клуб «Коге». И не менее символично, что в этом матче победила, как говорят, дружба. Игра закончилась со счетом 1-1.

Первый тайм волгоградцы начали довольно агрессивно, однако распечатать ворота соперника так и не смогли. Зато пропустили. Причем по глупости. Васильев нарушил правила в штрафной, за что и был наказан пенальти. Счет по итогам первого тайма стал 1-0.

Во втором тайме тренер волгоградцев практически полностью обновил состав. На поле вышел и вернувшийся в команду Илья Ионов, именно он и сравнял счет в игре.

Были у сине-голубых и еще несколько попыток забить датчанам, но то вратарь отражал удары, то арбитр фиксировал положение «вне игры». Но главное, подопечные Игоря Менщикова продемонстрировали яростное рвение и показали действительно красивый футбол.

С хорошими показателями 3 февраля «Ротор» возвращается в Волгоград. А уже 7 февраля команда отправится на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ.

Турция. Контрольный матч. Ротор Коге 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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