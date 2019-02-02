900 залпов праздничного фейерверка озарили небо над Волгоградом

СЕГОДНЯ 20:18 2019-02-02T21:43:12+03:00

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Ровно в девять часов вечера над Волгоградом прогремел праздничный салют. Красочный фейерверк лучше всего было видно с пешеходной площадки возле интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы. Насладиться разноцветным зрелищем горожане также могли с Астраханского моста и Верхней террасы набережной.

Тысячи огоньков распустились над городом-героем «Пионами», «Пальмами» и «Хризантемами».Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всего прозвучало девятьсот залпов. Тысячи огоньков распустились над городом-героем «Пионами», «Пальмами» и «Хризантемами».

Красочные огни озарили небо над Волгоградом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде опять гремит праздничный салют Победы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для горожан, которые приехали в центр Волгограда насладиться фейерверком из других районов, организовали дополнительный транспорт.

- Для удобства волгоградцев сегодня, 2 февраля, предусмотрено продление работы общественного транспорта: запланированы дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов из центра города. Количество дополнительных рейсов будет определенно с учетом загруженности общественного транспорта – в резерве будут находиться порядка 15 единиц электротранспорта, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU