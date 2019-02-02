2019-02-02T17:50:31+03:00
Общество

Экс-глава Волгограда Валерий Васильков скончался в больнице

Валерий Денисович руководил городом в 2012 году
Юлия Данильченко
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Главой Волгограда Васильков стал в апреле 2012 годаГлавой Волгограда Васильков стал в апреле 2012 года
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Ранним утром 2 февраля экс-глава Волгограда Валерий Васильков скончался в больнице, сообщают его близкие.

Напомним, главой Волгограда Васильков стал в апреле 2012 года. Тогда впервые применили на практике систему «глава города - сити-менеджер». На тот момент он был старейшим депутатом гордумы. Политологи отзывались о нем как о человеке «с невысокой политической активностью и амбициями». Васильков ни разу не был замечен в интригах, был фигурой компромиссной и устраивающей всех.

Уже через год она написал заявление по собственному желанию и навсегда покинул пост главы города, не объясняя причин.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким.

Справка «КП»

Валерий Васильков родился 15 августа 1946 г. В 1969 году окончил Волгоградский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1969 по 1972 год - мастер специального производственно-монтажного управления треста «Сибмехмонтаж» Минмонтажспецстроя СССР. После армии в 1973 году работал мастером участка Волгоградского ремонтно-монтажного управления треста «Строймонтаж», где прошел все ступени до генерального директора ОАО «Строймонтаж». В 2002-м получил знак «Почетный металлург Российской Федерации». В 2004 году стал депутатом гордумы, в 2008-м переизбрался. 27 апреля 2012 года стал главой Волгограда. За его кандидатуру проголосовали 34 из 35 депутатов гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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