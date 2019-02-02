Астраханка попала под следствие, пытаясь откупить мужа

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-02T17:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В нашей стране привыкли жаловаться на коррупцию, но сами люди нередко дают взятку, преследуя личные цели. Вот и жительница Астрахани была уверена: деньги решают все. Однако попала под следствие по статье «дача взятки».

Это случилось накануне, 1 февраля. Астраханка пыталась защитить супруга от правосудия.

- Женщина, находясь в салоне автомобиля совместно с сотрудником полиции, достала из сумки денежные средства в размере 19 800 рублей и положила их между сиденьями в надежде, что полицейские не станут проводить проверку и не привлекут к уголовной ответственности ее мужа, который занимался торговлей поддельных часов, - рассказали об обстоятельствах дела КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Но ошиблась. Полицейские предупредили, что это взятка, а женщина настаивала на своем, после чего ее и повязали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU