Под Волгоградом прямо на АЗС загорелся «Пазик» с людьми
Момент, когда красный автобус «ПАЗ» загорелся прямо на АЗС, попал на видео. Очевидцы успели заснять ЧП на камеры телефонов. Это произошло 2 февраля около часа дня в Михайловке на улице Фрунзе.
Когда водитель подъехал на автозаправку, из «Пазика» вдруг повалил черный дым. Пассажиры поспешили выбежать на улицу, а сам мужчина остался внутри: он надеялся отъехать от автозаправки. В это время вызвали спасателей. К месту примчалось подразделение 30-ой пожарно-спасательной части. К этому времени автобус уже находился на безопасном расстоянии – его оттащил трактор. На тушение пылающего «Пазика» ушло всего четверть часа.
К счастью, обошлось без жертв. Водитель, спасая остальных от опасности, лишь обжег руку.
- За медицинской помощью никто не обращался. По нашим данным погибших и пострадавших нет. Причина возгорания – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Под Волгоградом на АЗС горит автобус с людьми. Автор: Андрей Завгороднев..
ИСТОЧНИК KP.RU