Под Волгоградом прямо на АЗС загорелся «Пазик» с людьми

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-02T15:24:48+03:00

Водитель до последнего оставался в горящем автобусе, чтобы откатить его подальше от заправки

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Момент, когда красный автобус «ПАЗ» загорелся прямо на АЗС, попал на видео. Очевидцы успели заснять ЧП на камеры телефонов. Это произошло 2 февраля около часа дня в Михайловке на улице Фрунзе.

Когда водитель подъехал на автозаправку, из «Пазика» вдруг повалил черный дым. Пассажиры поспешили выбежать на улицу, а сам мужчина остался внутри: он надеялся отъехать от автозаправки. В это время вызвали спасателей. К месту примчалось подразделение 30-ой пожарно-спасательной части. К этому времени автобус уже находился на безопасном расстоянии – его оттащил трактор. На тушение пылающего «Пазика» ушло всего четверть часа.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель, спасая остальных от опасности, лишь обжег руку.

- За медицинской помощью никто не обращался. По нашим данным погибших и пострадавших нет. Причина возгорания – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/689670" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом на АЗС горит автобус с людьми. Автор: Андрей Завгороднев..

ИСТОЧНИК KP.RU