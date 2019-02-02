Под Волгоградом конкуренты подожгли ритуальную фирму и сели в тюрьму

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-02T14:03:13+03:00

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Уголовные страсти на рынке ритуальных услуг разыгрались в Иловлинском районе весной 2018 года. Две конкурирующие фирмы не могли поделить клиентов, на этой почве одна из сторон решилась на преступление.

Булатников, сын собственников одной ритуальной организации, подговорил приятеля сжечь офис и гараж другой. Все продумал до мелочей.

- Булатников составил для Ведерникова маршруты движения, с целью избежать попадания в поле камер видеонаблюдения. Ночью 7 мая 2018 года Ведерников поджег стены гаража, в котором стояли катафалк, грузовой автомобиль и офис ритуальной компании. Убедившись, что огонь разгорелся, Ведерников скрылся, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Иловлинского районного суда.

Но пожар вовремя потушили спасатели, поэтому сроки горе-поджигатели получили небольшие: Ведерников проведет в колонии-поселении чуть больше года, а Булатников – полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU