На Набережной Волгограда прозвучали «Выстрелы памяти»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-02T11:54:39+03:00

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В двенадцать дня 2 февраля на нижней террасе Набережной Волгограда у памятника «Гаситель» прогремели памятные залпы в честь 76-й годовщины Сталинградской победы. Почетную миссию выполнили артиллеристы соединения ЮВО. Ровно к полудню военные стояли у трех орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, развернутых в сторону Волги, и по команде совершили «Выстрелы памяти».

Мороз и солнце, и "Выстрелы памяти".Фото: Юлия Данильченко

Контролировали ответственное мероприятие командующий 8-й Общевойсковой армии генерал-лейтенант Сергей Кузовлев и начальник Волгоградского гарнизона Николай Мартынюк.

Сейчас собравшиеся на площадке волгоградцы рассматривают военную технику, которую специально выставили в честь праздника: это и танки Т-90А, БТР-80, БМП-3, и самоходное артиллерийское орудие 2С19 «Мста-С», а также реактивная установка «Торнадо» с зенитными ракетными комплексами «Тор», «Стрела-10». Горожане могут не только смотреть, но и потрогать бронетанковую технику.

Волгоградцы могут даже потрогать привезенную военную технику.Фото: Юлия Данильченко

ИСТОЧНИК KP.RU