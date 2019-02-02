2019-02-02T11:28:11+03:00
Общество

Спасенный волгоградскими шестиклассниками щенок уже пытается ходить

Его назвали Добрыней из-за мягкого характера и любвеобильности
Юлия Данильченко
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Фото Натальи Ивановой.Фото Натальи Ивановой.
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28 января 12-летний Вова Сеймов вместе с друзьями спасли щенка азиатской овчарки, которого искалечили прямо рядом со школой № 112 в Кировском районе Волгограда. Эта история о детской доброте никого не оставила равнодушным.

Судьба годовалого подопечного, которому пробили голову и пытались задушить удавкой, интересовала всех. «Комсомолка» узнала, как сейчас поживает Добрыня у основательницы фонда «Лисена» Натальи Ивановой.

- Добрыня идет на поправку, прогнозы хорошие. Ветеринары его осмотрели: переломов нет, он держит голову, пытается вставать на лапки и ходить, но еще пошатывается. Из-за черепно-мозговой травмы нарушена ориентация в пространстве, - говорит волонтер Наталья. Но жить будет и это самое главное.

Врачи радуются: Добрыня очень любвеобильный и общительный, он не перестал доверять людям после всех изуверств и активно контактирует с теми, кто его окружает. Пока он находится в клинике «Айболит», а уже после полной реабилитации ему начнут искать любящих хозяев. Помочь Добрыне можно в группе "Лисена".

Добрыня идет на поправку. Видео волонтеров..

ИСТОЧНИК KP.RU

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