2019-02-02T10:41:53+03:00
Общество

Сотни волгоградцев возложили цветы и венки у Вечного огня

Почтить память погибших в Сталинградской битве солдат приехали делегации из Германии и Чешской Республики
Юлия Данильченко
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Фото городской администрации.Фото городской администрации.
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По традиции 2 февраля в 10 утра у Вечного огня в центре Волгограда собрались сотни волгоградцев и гостей, чтобы почтить память тех, кто погиб при обороне Сталинграда. Это 76-я годовщина победы в Сталинградской битве, которую отмечает город-герой.

Среди присутствующих – ветераны, горожане, общественники и представители власти, а также делегации из ФРГ и Чешской Республики. Почести воздали под музыку военного оркестра Волгоградского гарнизона. К братской могиле принесли цветы и венки, почтили память погибших минутой молчания. Закончилось возложение маршем роты Почетного караула.

Памятные и праздничные мероприятия в Волгограде продлятся до самого вечера.

- Для удобства волгоградцев предусмотрено продление работы муниципального электротранспорта: запланированы дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов из центра города. Количество дополнительных рейсов будет определенно с учетом загруженности общественного транспорта – в резерве будут находиться порядка 15 единиц электротранспорта, - отметили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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