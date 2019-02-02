Губернатор Волгоградской области встретился с ветеранами Сталинградской битвы

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-02T10:02:56+03:00

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76-ю годовщину Сталинградской Победы отмечают сегодня в Волгоградской области. Особое внимание в этот торжественный день приковано к героям-фронтовикам. Утром 2 февраля губернатор Андрей Бочаров встретился с ветеранами и обсудил важные вопросы.

Большим событием для всех стала одобренная в 2017 году президентом Владимиром Путиным инициатива фронтовиков присвоить празднованию 75-летия Сталинградской Победы федеральный статус. Соответствующий приказ уже подписан.

- Впереди — не менее масштабные задачи: подготовка к 75-летию Великой Победы, к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Эти вопросы уже были рассмотрены на совещании с активом ветеранских организаций, сегодня глава региона обратился к участникам встречи с предложением высказать свои идеи и пожелания, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в программе мероприятий 2 февраля 2019 в Волгограде – уроки мужества и возложение цветов к памятным местам, мотокросс и легкоатлетический пробег, концерты для ветеранов и патриотические акции, выставка военной техники. Артиллерийского салюта и военного парада не будет, но завершится праздничный день красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU